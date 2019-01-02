Lise Öğrencilerinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım

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'un Bayat
ilçesinde lise öğrencileri, "Sıcak Kalpler" projesi kapsamında belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere yardım malzemesi götürürken, aynı zamanda ailenin evinde de tadilat yapıyor.
"İyilik yap izi kalsın" sloganıyla 2 yıl önce bir araya gelen Uğurludağ
Çok Programlı Lisesi öğrencileri, ailenin ihtiyacına göre kaymakamlık, belediye ve esnaftan maddi ve ayni yardım topluyor. Genç
yaşta sorumluluk sahibi olma becerisi kazanan öğrenciler, topladıkları eşyaları imece usulüyle aileye ulaştırıyor. Ayrıca ailenin evinde ihtiyaca göre temizlik ve onarım da yapılıyor.
Öğrenciler, proje kapsamında Uğurludağ ilçesine bağlı Belkavak köyünde engelli bireyin de bulunduğu bir aileye maddi ve ayni yardım götürdü.
Uğurludağ Kaymakamı Ahmet Tozlu'nun desteğiyle gerçekleştirilen yardım kapsamında öğrenciler, tedarik ettikleri gıda ve ev eşyalarını aileye teslim etti.
Tozlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy
'un ifade ettiği "Asım'ın Nesli"nin Uğurludağ ilçesine hayat bulduğunu söyledi.
Öğrencilerin kısıtlı imkanlarla büyük bir iş başardıklarını vurgulayan Tozlu, "Buradaki en büyük kazanım, liseli gençlerimizin yardım ve hayır şuuruna sahip olmasıdır. Devletimizin temsilcileri olarak milli ve manevi değerlerimizi yansıtan bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.