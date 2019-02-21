Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Lise Öğrencilerinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

1 saat önce

Afşin İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Lise Öğrencilerinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Afşin İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Proje kapsamında öğrenciler, önce Afşin İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan'ı ziyaret etti.

Burada polislerce karşılanan öğrencilere, polislik ve güncel konular hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Akdoğan, öğrencilere vatanseverlik konulu eğitim verdi.

Okul güvenliği, madde bağımlılığının zararları, trafik kuralları ve yaya öncelikli trafiğin önemini anlatan Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezdirdiği gençlere, polislerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:42 Kaynak: AA

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