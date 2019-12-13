Lise öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere yardım - Son Dakika
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Lise öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere yardım

6 saat önce

Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında köy okulundaki öğrencilere yardımda bulundu.

Lise öğrencilerinden köy okulundaki öğrencilere yardım, System.String[]

Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında köy okulundaki öğrencilere yardımda bulundu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından düzenlenen ve bir ay süren kampanyaya öğrenciler maddi ve manevi destek sağladı.

Kampanya kapsamında toplanan kitap, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve giyecekler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Keskin ilçesine bağlı Çalış köyü ilkokulu ve anaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Ziyarette, lise öğrencileri getirdikleri hediyeleri vererek, ilk ve anaokulu öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Okul müdürü Selma Nezir, yaptığı açıklamada, çalışmayı yürüten öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti.

Çalışmayla duyarlı ve erdemli nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Nezir, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz güzel ve örnek bir çalışma yaptılar. Bu projeye bütün öğrencilerimiz gönüllü olarak destek oldu. Ziyaretimizi belirlediğimiz bir kardeş köy okuluna gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz başkalarını mutlu etmeninin hazzını yaşadı. Köydeki öğrencilerimizde çok mutlu oldu." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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