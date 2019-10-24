Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Yerel Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

16 dakika önce

Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destekTOKAT - Tokat'ta lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde Türk Bayrağı açarak "Her Türk asker doğar" sloganları attı.

Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

TOKAT - Tokat'ta lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde Türk Bayrağı açarak "Her Türk asker doğar" sloganları attı.

Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturularak bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla sürüdürülen Barış Pınarı Harekatı'na yurt genelinde destekler devam ediyor. Tokat Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri de operasyona katılan Mehmetçiğe destek olmak için ellerinde Türk Bayrakları ile sınıflarından çıkarak okul bahçesinde toplandı. Türk Bayrağı etrafında toplanarak birlik ve beraberlik mesajları veren öğrenciler "Her Türk, asker doğar" sloganları attı. Mehmetçiğe moral vermek istediklerini, askerlik çağı geldiğinde kendilerinin de birer Mehmetçik olacağını ifade eden öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Okul Müdürü Mustafa Dizman, öğrencilerinden gelen ısrarlı talep üzerine Mehmetçiğe destek vermek için toplandıklarını belirterek, "Öğrenciler ve öğretmenlerimiz adına Barış Pınarı Harekatına katılan tüm Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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