Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e koreografili destek
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e koreografili destek

Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e koreografili destek

1 saat önce

Ordu'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destekte bulundu.

Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e koreografili destek, System.String[]

Ordu'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destekte bulundu.

Aybastı Fen Lisesi'nde öğrenim gören 300 öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde toplandı.

Mehmetçik'e destek için Barış Pınarı Harekatı koreografisi yapan öğrenciler, "Barış Pınarı" yazısı çıkacak şekilde sıralanarak Türk bayrağı açtı.

Öğrencilerin oluşturduğu görsel, beğeni topladı.

Barış Pınarı Harekatı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:43 Kaynak: AA
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