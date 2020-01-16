Lise öğrencilerinden "Oyuncak ve Kitap Dostluğu" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden 'Oyuncak ve Kitap Dostluğu' projesi - Son Dakika

Lise öğrencilerinden "Oyuncak ve Kitap Dostluğu" projesi

7 saat önce

Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi harçlıklarından aldıkları kitap ve oyuncakları Ovacuma İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Lise öğrencilerinden

Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi harçlıklarından aldıkları kitap ve oyuncakları Ovacuma İlkokulu öğrencilerine hediye etti.


Törene, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Okul Müdürü İsmail Aydın ile öğretmen ve öğrencilerin katıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, çocuk gelişiminin en önemli faktörlerinden birinin oyuncak olduğunu söyledi.


Öğrencilerin güzel bir projeye imza attığını ifade eden Gümüş, "Çocukların zihinsel, bedensel, psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunan; bununla birlikte, çocukların hayal güçlerini geliştiren ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bunun yanında kitap okuyarak geçirilen zaman sonrasında birey olaylar ve gelişmelerden haberdar olarak bugünü ve geleceği yakalar öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme ve analiz etme yetisi geliştirir. Bugünü ve yarını doğru şekilde anlamlandırır" dedi.


"Oynayan ve okuyan çocuk" sloganlarıyla yola çıkan gönülden gönüle bir yol bulan öğrencileri böylesine güzel ve anlamlı bir proje yaptıkları için kutlayan Gümüş, şunları kaydetti:


"Günümüzde oyuncakla oynamayı çocuklarımız biraz unuttu. Daha çok internet ve sanal ortamda zaman geçirilmekte. İnşallah daha çok nitelikli fiziksel mekanlar ortaya koyarak, bu tip projelerle de oynamalarını ve daha çok okumalarını sağlayacağız. Desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer'e, bu çalışmayı ortaya koyan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve emeği olanlar bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum." - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
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