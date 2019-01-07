Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

Lise Öğrencilerinden Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

2 saat önce

Mardin'de lise öğrencileri, şehit aileleri ve gazilerin evlerine ziyarette bulundu.

Lise Öğrencilerinden Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret, System.String[]
Mardin'de lise öğrencileri, şehit aileleri ve gazilerin evlerine ziyarette bulundu.

Mardin Anadolu Lisesince başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün saldırılarında şehit olan güvenlik güçleri ve sivillerin aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ediyor.

Öğrenciler, okul müdürü Kenan Saruhan ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir nezaretinde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Faruk Gökoğlu'nun ailesinin evine gitti.

Ziyarette şehidin eşi Sevim Gökoğlu, saldırı günü yaşanan olayları ve terörün çirkin yüzünü öğrencilere anlattı.


Okul müdürü Saruhan AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece akademik başarı ile ön planda olmanın yeterli olmadığını söyledi.


Gençlere aynı zamanda milli değerleri de öğretme gayreti içerisinde olduklarını aktaran Saruhan, şöyle konuştu:

"Ziyaretlerde teröristlerin 40 günlük bebeği öldürdüğü anlatıldı. 40 günlük bir bebeğin ateşe atılması sahnesi ne filmlerde ne de zihinlerde yaşayamaz. Hangi zihniyet, hangi ideoloji bunu savunabilir. Terörün bu boyutunun da görülmesi lazım. Gençlerimize terör örgütlerinin bu yüzünü de göstermek istiyoruz."

Öğretmen Aziz Keleş ise geçen yıl başlattıkları proje kapsamında 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret ettiklerini ve bazılarını da okulda ağırladıklarını, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

"Bizi koruyan güvenlik güçlerinden Allah razı olsun"

Öğrenci Mehmet Mahmut Burkay da ziyaretlerde manevi duygularının arttığını belirterek, "Bu ülke kolay kazanılmadı. Bizi koruyan güvenlik güçlerinden Allah razı olsun." dedi.

Muhammed Sün, her zaman şehit olmaya hazır olduklarını aktardı.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de ziyaretin önemine değinerek, "Gelecek neslin milli ve manevi duygularla büyümesi ve yetişmesi çok önemli. Geleceğimizi emin ellere teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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