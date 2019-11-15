Lise öğrencilerinden sokak hayvanlarını sıcak tutacak özel kulübe

Elazığ'da lise öğrencileri, kışın sokak hayvanlarının üşümemesi için güneş panelli kulübe yaptı.

Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, "Yeşil kedi kulübesi" projesi kapsamında, öğretmenlerinin destekleriyle sokak hayvanlarının soğuktan korumasını sağlayan kulübe tasarladı. Öğrenciler, yaptıkları kulübelere güneş panelleri ve akü ekleyerek 24 saat süreyle kulübenin istenilen ısıda kalmasını sağladı.

Yaklaşık iki ay süren proje kapsamında öğrenciler, kulübelerin çizimi, malzeme temini ve yapım aşamalarında el birliğiyle çalıştı. Yapılan 25 kulübe sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere yerleştirilecek.

Okul müdürü Abdullah Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri kapmasında hayvanlar için kulübe yaptı. Her yerde bu tür projeler yapılıyor ama bizim projemizin en önemli özelliği, hayvanlara sadece barınak yapmak değil. Öğrencilerimiz, hayvanların ısınmasını da sağlayacak bir proje yaptılar." diye konuştu.

Kışın sokak hayvanlarına sahip çıkma konusunda öğretmen ve öğrencilerinin duyarlı davrandığını dile getiren Gündüz, "Geleceğin mühendislerini yetiştirme çalışmalarını, insani duyguları geliştiren sosyal sorumluluk projeleri ile yapıyoruz. Verilen eğitimin gençlerimizi sosyal anlamda etkilemesi bizleri mutlu ediyor." dedi.

"Yem ve su atma sistemi ekleyeceğiz"

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Fatih Kaya da sosyal yaşama fayda sağlayacak projeler yapmaya önem verdiklerini söyledi.

Soğuk bölgelerde sokak hayvanlarının donmasını engellemek için proje hazırladıklarını aktaran Kaya, "Şarj edilen akü 3 gün boyunca kulübeyi ısıtabilecek. Yani soğuk bölgelerde güneş olmasa bile 3 gün sıcak olacak. Hayvanın daha rahat uyuyabilmesi için kulübenin alt tabanı yumuşak bir malzemeden yapıldı. Onun dışında kedi kulübesine otomatik olarak yem ve su atma sistemi ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

Projede yer alan öğrencilerden Zehra Bayram da okuldaki derslerinin yanında arkadaşları ile faydalı projeler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yaptıkları proje sayesinde sokak hayvanlarını soğuğa karşı koruyabileceklerini vurgulayan Bayram, "Bizler konuşabildiğimiz için sıkıntılarımızı paylaşabiliyoruz. Hayvanların böyle bir imkanı olmadığı için sıkıntı oluyor. Bunun için farkındalık yaratmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Serhat Daşdibek, sokak hayvanlarına herkesin destek olmasını isteyerek, "Sokak hayvanlarının ölümünün önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız kulübe sayesinde kışın donmalarını önleyeceğiz." dedi.

Sudenaz Canbay ise sokak hayvanlarına fayda sağlayacak bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.