Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Üniversiteye Ziyaret

Lise Öğrencilerinden Üniversiteye Ziyaret

1 saat önce

Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesini (DÜ) ziyaret etti.

Lise Öğrencilerinden Üniversiteye Ziyaret, System.String[]
Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesini (DÜ) ziyaret etti.

DÜ Konuralp Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Başarıya Bir Adım Projesi" kapsamında öğrenciler, Araştırma Görevlisi Taner Atmaca tarafından bilgilendirildi.

DÜ'deki öğrenci toplulukları ve faaliyetlerinin anlatıldığı ziyarette, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümler hakkında bilgiler de verildi. Öğrenci değişim programlarından söz edilerek konuk öğrencilerin eğitim görecekleri üniversitelerde bu programlardan faydalanmaları tavsiye edildi.

Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaretle üniversite eğitimi, öğretmenlik mesleği ve yerleşke yaşamı hakkında bilgiler edindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:54 Kaynak: AA

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