Lise Öğrencilerine Ajanda Hediye Edildi
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki lise öğrencilerine ajanda hediye edildi.
Bitlis
'in Güroymak
ilçesindeki lise öğrencilerine ajanda hediye edildi. İstanbul Gaziosmanpaşa
ilçesinde ikamet eden hayırsever vatandaş Zeynep Betül Diren'in girişimiyle Vakıf Bankası
Genel Müdürlüğünden tedarik edilen 400 adet ajanda, Güroymak Kaymakamlığı tarafından Güroymak Anadolu Lisesi
ve Güroymak İMKB Anadolu Lisesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere dağıtıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ajandaları gönderen hayırsever vatandaş Zeynep Betül Diren'e ve Vakıf Bankası Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:19 Kaynak: İHA
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