Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerine "bağımlılık" semineri
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerine 'bağımlılık' semineri

Lise öğrencilerine "bağımlılık" semineri

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Müftülüğünce lise öğrencilerine yönelik "bağımlılık" konulu seminer düzenlendi.

Lise öğrencilerine

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Müftülüğünce lise öğrencilerine yönelik "bağımlılık" konulu seminer düzenlendi.

Yusuf Sami Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde İl Müftülüğü Vaizi Mehmet Emin Çiftçi, tarafından lise öğrencilerine bağımlılıklar konusunda bilgi verildi.

Gençlerin sosyal medyada çok fazla zaman harcadığına dikkati çeken Çiftçi, "Zaman ve beden bizlere birer emanettir. Zamanımızı faydalı işlerde değerlendirmemiz gerektiği gibi bedenimizi de korumamız gerekiyor. Sosyal medyada geçireceğimiz zamanı ailemiz ile geçirmeye özen gösterelim. Sosyal medya bağımlısı olmak yerine ailemize bağımlı olalım ve boş vakitlerimizi kitap okuyarak değerlendirelim." dedi.

Öğrencileri bağımlılık konusunda uyaran Çiftçi, Türkiye'de sosyal medya bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar hakkındaki istatistikleri paylaştı.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Seminerine katılan 10. Sınıf öğrencisi Safiye Kürkçü de seminerin çok verimli geçtiğini belirterek, "Hocamız zararlı alışkanlıklar konusunda bizlere önemli bilgiler verdi. Özellikle istatistikler dikkat çekiciydi. Değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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