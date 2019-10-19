Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerine jandarma tanıtıldı
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerine jandarma tanıtıldı

Lise öğrencilerine jandarma tanıtıldı

37 dakika önce

Karaman'ın Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel lise öğrencilerine jandarmayı tanıttı.

Lise öğrencilerine jandarma tanıtıldı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel lise öğrencilerine jandarmayı tanıttı.


Gülay Azim Uyar Anadolu Lisesinde düzenlenen tanıtım etkinliğine Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Özcan Akbaş ile Asayiş Tim Komutanları Astsubay Çavuş Eylül Ecrin Düger ve Serdal Durmuş katıldı. Astsubaylar öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı ve görevleri hakkında bilgi vererek, subay, astsubay ve uzman çavuş alımları ile ilgili bilgi aktardı. Okul yönetimi katkılarından dolayı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti. Jandarma tanıtım etkinliğine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Tanıtımın sonunda, "Kimler jandarma olmak istiyor ?" sorusuna çoğunlukla kız öğrencilerin parmak kaldırması dikkatlerden kaçmadı. - KARAMAN

Jandarma, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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