Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı - Son Dakika

Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı
7 saat önce
Adıyaman'ın Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine korona virüsü anlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine korona virüsü anlatıldı.
Bensi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen seminer Besni ilçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Doktor Abdurrahman Arpacı, Ebe Sibel Yılmazkurt ve Hemşire Hanife Kalman tarafından verildi. Seminerde 160 öğrenciye hastalıkla ilgili alınması gereken tedbirlerler, kontroller ile ilgili bilgiler verilerek, uyarılarda bulunuldu. - ADIYAMAN
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