Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı - Son Dakika

Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine korona virüsü anlatıldı.

Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine korona virüsü anlatıldı.


Bensi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen seminer Besni ilçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Doktor Abdurrahman Arpacı, Ebe Sibel Yılmazkurt ve Hemşire Hanife Kalman tarafından verildi. Seminerde 160 öğrenciye hastalıkla ilgili alınması gereken tedbirlerler, kontroller ile ilgili bilgiler verilerek, uyarılarda bulunuldu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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