Lise Öğrencilerine Minyatür Sanatı Tanıtıldı

Safranbolu Kültür ve Sanat Merkezi (SAKEM) tarafından Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar lisesi öğrencilerine minyatür sanatı tanıtıldı.

Safranbolu Kültür ve Sanat Merkezi (SAKEM) tarafından Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar lisesi öğrencilerine minyatür sanatı tanıtıldı.



SAKEM Aslanlar Şubesi'nde yapılan etkinlikte öğrencilere bilgi verilerek, uygulamalı olarak minyatür sanatı gösterildi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAKEM'in her yaştan her kesime hitap ettiğini söyledi.



SAKEM'in ilk, orta ve lise ile üniversite öğrencilerine de destek verdiğini ifade eden Ürkmezer, "SAKEM, 7 şubesi ve bir müzik okuluyla 7'den 70'e herkese eğitim vermekte. Çok sayıda kursumuzun yer aldığı SAKEM'de binlerce kursiyerimiz el becerilerini geliştirmekte ve el sanatları öğrenmekte. Bunun yanında ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerimizle hem öğrencilerimize fikirler vermiş hem de onların ufkunun gelişmesine destek olmuş oluyoruz." diye konuştu.



Ürkmezer, SAKEM'in 249 kursla 4 bin 513 kursiyere eğitim verdiğini sözlerine ekledi.

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