Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerine, Nkü Tanıtıldı

Lise Öğrencilerine, Nkü Tanıtıldı

37 dakika önce

Muratlı Anadolu Lisesi öğrencileri Namık Kemal Üniversitesi'ni (NKÜ) ziyaret etti.

Lise Öğrencilerine, Nkü Tanıtıldı, System.String[]
Muratlı Anadolu Lisesi öğrencileri Namık Kemal Üniversitesi'ni (NKÜ) ziyaret etti.

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi organizasyonu çerçevesinde Muratlı Anadolu Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine öğretmenleri eşliğinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bölümler ve kampüs gezdirildi.


Fakülte yetkilileri tarafından geziye katılan 70 öğrenciye puanlar, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilere ayrıca üniversite hakkında ayrıntılı tanıtıcı bilgiler verilerek, öğrencilerin üniversite ile ilgili soruları yanıtlandı.


Üniversite deneyimi yaşayan liseli öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı üniversitemiz yetkililerine teşekkürlerini sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:32 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Muratlı, Güncel
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