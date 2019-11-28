Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Finansal Okur-Yazarlık Topluluğu Başkanı Ferit Babayev, Kütahya'daki okullarda yaklaşık 6 bin öğrenciye 'Paramı yönetiyorum' konulu eğitim verdi.



Babayev, Habitat Derneği'nin desteği ile eğitimlerde, gelir-gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükleri konuları anlatıldı. - KÜTAHYA