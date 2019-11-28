Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi
Son Dakika Ekonomi Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi - Son Dakika Ekonomi

Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Finansal Okur-Yazarlık Topluluğu Başkanı Ferit Babayev, Kütahya'daki okullarda yaklaşık 6 bin öğrenciye 'Paramı yönetiyorum' konulu eğitim verdi.

Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Finansal Okur-Yazarlık Topluluğu Başkanı Ferit Babayev, Kütahya'daki okullarda yaklaşık 6 bin öğrenciye 'Paramı yönetiyorum' konulu eğitim verdi.


Babayev, Habitat Derneği'nin desteği ile eğitimlerde, gelir-gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükleri konuları anlatıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
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