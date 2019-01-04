Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerine Spor Malzemesi Dağıtıldı

Lise Öğrencilerine Spor Malzemesi Dağıtıldı

1 saat önce

Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde bir çimento fabrikası tarafından öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Lise Öğrencilerine Spor Malzemesi Dağıtıldı, System.String[]
Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde bir çimento fabrikası tarafından öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulda düzenlenen programda konuşan Vali Salih Ayhan, öğrencilere spor malzemesi konusunda katkı sunan firmaya teşekkür etti.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Ayhan, "Öğrencilerimizin gönüllerine dokunmak istiyoruz. Bilgi alanında sorunumuz yok, o bilgiyi milli ve manevi değerlerimizle birleştirerek çift kanatlı bir şehre ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Sağlam duracağız, ilim ve irfan şehri Sivas'ın değerlerini önemseyeceğiz. Her öğrencimiz hayata daha güçlü bir şekilde hazır olmalı. Sizlerin güçlü ve dirayetli olmasını istiyoruz. Geçmişinize sahip çıkın, güçlü olun. Derslerinizin yanı sıra sportif faaliyetlerde de başarılı olmanızı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabrika genel müdürü Yusuf Yenigün de işletme olarak eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Selçuk, Anadolu Lisesi, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:03:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerine Spor Malzemesi Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]