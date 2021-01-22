Lise öğrencilerine "tadımlık ders" önerisi - Son Dakika
Üye Girişi

Lise öğrencilerine "tadımlık ders" önerisi

22.01.2021 14:20
Lise öğrencilerine "tadımlık ders" önerisi

Yarıyıl tatilini ilgi alanlarına göre atölyelerle zenginleştirmek isteyen öğrencilere farklı alternatifler hazırlayanİstanbul Ayvansaray Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik olarakonline platform üzerinden yapılacak tadımlık dersler kapsamında, mobil oyun, çizgi film-animasyon ve...

Yarıyıl tatilini ilgi alanlarına göre atölyelerle zenginleştirmek isteyen öğrencilere farklı alternatifler hazırlayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik olarakonline platform üzerinden yapılacak tadımlık dersler kapsamında, mobil oyun, çizgi film-animasyon ve gastronomi konularında fırsatlar sunacak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin yarıyıl tatilinde düzenleyeceği tadımlık derslerin ilki, Plato Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Burak Dervişoğlu tarafından verilecek. "Geçmişten Günümüze Dijital Oyun Tasarımı" başlıklı ders, 2 Şubat Salı günü saat 15.00'te yapılacak.Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Alev ÇelikbilekYankaçar ise farklı ama yapımı kolay tariflerin yer aldığı "Şaşırtıcı Lezzetler" başlıklı atölyesini gerçekleştirecek. 3 Şubat Çarşamba, saat 15.00'te düzenlenecek etkinlikte isteyenler ekran başında uygulama yapabilecek.

Son olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özge Kalyoncu, "3 Boyutlu Animasyon Yapım Süreci" üzerine bir ders verecek. Etkinlik, 4 Şubat Perşembe, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Tadımlık derslere, üniversitenin internet sitesinde bulunan seminer linki üzerinden girilebilecek.


YORUMLAR
500
Ozan Kabak Hoffenheim'da ayın oyuncusu Ozan Kabak Hoffenheim'da ayın oyuncusu Kocaköy Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor Kocaköy Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri döndü VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri döndü
Kaynak: DHA

Ayvansaray, Animasyon, oyunlar, Film, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencilerine 'tadımlık ders' önerisi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Lise öğrencilerine "tadımlık ders" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement