Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerine Tatbikatlı Eğitim

Lise Öğrencilerine Tatbikatlı Eğitim

1 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Lise Öğrencilerine Tatbikatlı Eğitim, System.String[]
Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Akpınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde senaryo gereği yangın çıktı.

İhbar üzerine okula gelen Akpınar Belediyesi itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak, sınıfta mahsur kalan bir öğrenciyi tahliye etti.

Tatbikatın sonunda itfaiye ekibi, yangın esnasında yapılması gerekenlerle ilgili öğrencilere bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40 Kaynak: AA

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