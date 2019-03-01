Lise Öğrencilerine Tatbikatlı Eğitim
1 saat önce
Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Kırşehir
'in Akpınar
ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Akpınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde senaryo gereği yangın çıktı.
İhbar üzerine okula gelen Akpınar Belediyesi itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak, sınıfta mahsur kalan bir öğrenciyi tahliye etti.
Tatbikatın sonunda itfaiye ekibi, yangın esnasında yapılması gerekenlerle ilgili öğrencilere bilgi verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40 Kaynak: AA
İzmir Oğlunu Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Aldığı Alkol Nedeniyle Hatırlamadı
MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı