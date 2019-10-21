Lise öğrencilerine teknolojiden uzak kamp

Erzincan Lisesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında lise öğrencileri Atatürk Kent ormanında çadır kurarak kamp yaptı.



Erzincan Lisesi öğrencileri, sosyal hayata entegreleri ve kişisel becerilerinin artırılması amacıyla doğada kamp yapıyor. Erzincan Lisesi öğrencileri, faaliyet kapsamında Atatürk Kent ormanına çadır kurarak yemek pişirdi. Daha sonra öğrencilere, kamp kurma, ilk yardım, çadır kurma, ateş yakma ve dağ gezintisinde dikkat edilmesi gereken konularda eğitimleri verildi.



Erzincan Lisesi Müdürü İbrahim Salar, yaptığı açıklamada, öğrenciler için güzel bir proje başlattıklarını söyledi. Salar, "Bu projedeki amacımız, öğrencileri madde ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak istedik. Öğrenciler bu proje sayesinde bir araya geldiler. Evden uzak doğayla iç içe oluyorlar. Kendi yemeklerini kendileri yapıyor. Buradaki amacımız öğrencilere farklı bir duyarlık kazandırmak ve doğayla bütünleşmelerini sağlamak" dedi.



Öğrenciler ise kamp hakkında; "Bu kamp bizim için çok güzel ve çok verimli geçti. Öncelikle çok güzel aktiviteler yaptık. Kişisel olarak kendimize zaman ayırdık. Kitap okuduk. Çadır kurduk. Çadır kurmayı öğrendik. Doğa ile iç içe olamıyoruz. Teknoloji bunun önüne geçiyor. Artık kimse dışarı çıkıp top oynamıyor. Biz burada geçmişi hatırladık. Burada doğa ile iç içeyiz. Hiçbir teknolojik alet olmadığı gibi birçok sosyal etkinlik yaptık. Güzel bir duydu oldu bizim için. Çok keyifli ve güzel bir süreçti" dediler. - ERZİNCAN