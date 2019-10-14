Lise öğrencilerine

Akdeniz Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında lise öğrencileri, üniversite kampüsünde derslere girecek, çalışmalara katılabilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde "Sen ne istersin?" projesi hayata geçirildi. Projeyle lise öğrencileri üniversite kampüsünde üniversiteli olmanın heyecanını yaşayacak.

Kasım ile mayıs ayları arasında düzenlenecek olan programa, 35 liseden yaklaşık 3 bin öğrenci katılacak.

İlgi alanları belirlenecek misafir öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi'ndeki derslere, laboratuvar çalışmalarına, projelere ve çalıştaylara dahil edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, meslek seçiminin hayatın her alanına yön veren bir karar olduğuna dikkati çekerek, projenin bu açıdan yararlı olacağı görüşünü ifade etti.