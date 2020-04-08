Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı - Son Dakika

Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı

6 saat önce

Üniversite adayı öğrencilere eğitim almak istedikleri bölümün derslerini deneyimleme imkanı sunacak olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Open Class başlıyor.

Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı, System.String[]

Üniversite adayı öğrencilere eğitim almak istedikleri bölümün derslerini deneyimleme imkanı sunacak olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Open Class başlıyor. Sisteme ücretsiz erişim sağlanırken, online dersler aracılığıyla öğrencinin uzmanlaşmak istediği bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversite derslerini deneyimlemeleri için Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan "BAU Open Class" sistemiyle eğitim vermeye hazırlanıyor. Binlerce öğrencinin eğitim alabileceği dersler, geleceğin de meslekleri arasında gösterilen derslerden oluşuyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversiteyi ve derslerini deneyimleme fırsatı sağlandığı belirtilerek, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerinin de hedeflendiği kaydedildi. Böylelikle üniversite, yıl içerisinde gerçekleştirdiği birçok etkinlik ve eğitimi dijital platformda "BAU Open Class" ismi altında pek çok başlıkla devam ettirecek.

YAPAY ZEKA VE BİG DATA TEKNOLOJİ 101 DERSİNDE

Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan içerikler ile lise öğrencileri Teknoloji 101 dersinde, 'Teknolojiye Yön Veren Yapay Zeka', 'Geleceğin Veri Kayıt Sistemi', 'Bilginin Gücü Big Data' alanlarında eğitim alma şansına sahip olurken; Psikoloji 101 dersinde ise 'Ahlaki Kararlarımızı Nasıl Veriyoruz ? Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım', 'Nöropsikoloji Bakış Açısıyla Beyin ve Bellek: Yanlışlar ve Doğrular', 'Klinik Psikolojiden Öğrenebileceklerimiz: Salgın, Karantina ve Psikolojik İyi Oluş' konulu eğitimler de alabilecekler. Program kapsamında öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri bölümleri tanırken üniversite deneyimi yaşayarak potansiyellerini de keşfedecek.

SAĞLIK, HUKUK, EKONOMİ VE MEDYA DA MÜFREDATA GİRDİ

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için özel olarak tasarlanan 'BAU Open Class' programında sağlıktan hukuka, ekonomiden topluma, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından medyaya kadar pek çok alanda eğitim almak mümkün. Bu sayede üniversiteye hazırlanan öğrencilerin üniversite yolculuğunda motivasyonlarını arttırmak, kariyer eğilimlerine ve meslek seçimlerine destek olmak amaçlanıyor. Derslere katılım göstermek için https://aday.bau.edu.tr/bauopenclass linkinde yer alan kayıt ekranından ilgili dersleri ve saatlerini seçmek yeterli olacak. Toplam 34 farklı ders ve section'ın yer aldığı bu dijital platformda üniversiteye hazırlanan öğrenciler, ileri butonunu kullanarak ilgilerini çeken dersleri seçip kayıtlarını tamamlayabilecekler. Listedeki derslerden dilediği kadar seçim yapabilecek olan lise öğrencileri, derslerin başlamasından önce ise SMS ile bilgilendirilecekler.

Kayıtların devam ettiği derslere bugüne kadar üniversiteye hazırlanan 3 bin 138 öğrenci kayıt yaptırdı.

(İHA)

Bahçeşehir Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 19:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]