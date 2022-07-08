Lise öğrencilerini yarı üniversiteli yapacak protokolde imzalar atıldı - Son Dakika
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Lise öğrencilerini yarı üniversiteli yapacak protokolde imzalar atıldı

08.07.2022 20:37
Lise öğrencilerini yarı üniversiteli yapacak protokolde imzalar atıldı

Lise öğrencilerini yarı üniversiteli yapacak protokolde imzalar atıldı Geleceğin 'Yıldız'ları 'Maçka'da yetişecek Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi ile Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, imzaladıkları ortaklık protokolüyle eğitimdeki güçlerini birleştirdi.

Lise öğrencilerini yarı üniversiteli yapacak protokolde imzalar atıldı

Geleceğin 'Yıldız'ları 'Maçka'da yetişecek

İSTANBUL - Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi ile Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, imzaladıkları ortaklık protokolüyle eğitimdeki güçlerini birleştirdi. Protokol dahilinde lise öğrencileri, eğitimleri boyunca üniversitenin tüm birimlerinden yararlanarak, "yarı üniversiteli" olacaklar.

Lise öğrencilerini yarı üniversiteli statüsüne taşıyacak olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan ortaklık protokolünün tanıtım toplantısı dün gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber hazırlanan protokolün detayları, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Aykut Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Bekiroğlu ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman tarafından basınla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle lise öğrencilerine eğitimde donanım kazandıracak birçok imkan sunulacak. Öğrenciler, YTÜ Yıldız Teknopark ve Yıldız Teknik Üniversitesinin diğer bütün birimlerinden yararlanma fırsatına sahip olacak. Aynı zamanda YTÜ Yıldız Teknopark öncülüğünde teknoloji alanında bir 'Ar-Ge ve Kuluçka Merkezi'nin de kurulacağı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, merkezi sistem ile öğrenci alan bir proje okulu statüsü kazanacak.

"Lisemiz proje okulu olacak"

İki kurum arasında yapılan eğitim ortaklığı hakkında bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, "Protokolle birlikte çocuklarımız Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve üniversitenin diğer bütün birimlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Lise çağındaki çocuklarımız eğitime başladıklarında aynı zamanda yarı üniversiteli de olacaklar. Lisemizdeki tüm öğrencilerimizin Yıldız Teknik Üniversitesinin akademik kadrosundan, bilgi birikiminden, Türkiye'nin büyük şirketlerinde, büyük kurumlarında şu anda görev yapan eski mezunlarından faydalanmasını sağlayacağız. Aynı zamanda protokol sayesinde okulumuz proje okulu statüsü kazanmış olup, 150 öğrenci alacak. Öğrenciler ilk olarak İngilizce hazırlık eğitimi görecekler ve ardından da dört yıllık lise eğitimlerine başlayacaklar." dedi.

Liseliler YTÜ Yıldız Teknopark'tan öğrenim hayatları boyunca faydalanacak

Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanan Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs imkanın da sunulacağına

değinen Mustafa Akhan, "Çocuklarımız bu okuldan mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmaları halinde üniversitenin bursuna da hak kazanacaklar. YTÜ Yıldız Teknopark'tan eğitim-öğrenim hayatları boyunca faydalanacaklalar. 20 Temmuz son tercih tarihimiz. Çocuklarımızın tercihlerini yapmadan önce mutlaka gelip, okulumuzu görmelerini, tercihlerinde mutlaka okulumuza yer vermelerini istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Öğrencinin bir ayağı lisede bir ayağı da üniversitede olacak"

Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki başarı derecesi yüksek olan öğrencilere 'Yıldız Teknikli' olacaklarını vadettiklerini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Bekiroğlu, "Öğrenci lisedeyken üniversiteli olmuş olacak. Bu çok geniş bir proje. Hem eğitim-öğretim ayağı hem de YTÜ Yıldız Teknopark'ın desteği ile Ar-Ge ayağı olan bir proje. Eğitim- öğretim ayağında bir sene hazırlık sınıfı var. Hazırlık sınıfı üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından koordineli olarak sağlanacak. Sonrası için ise iki farklı program var. Biri Bilişim Teknolojileri diğer ise Elektrik, Elektronik Teknolojisi. Bu iki program üniversitemizin Elektrik-Elektronik Fakültesi desteğiyle sağlanacak. Buraya yüksek puanla gelen öğrenciler, çok yüksek puanla üniversitemize de gelmiş olacaklar. Öğrenci Ar-Ge çalışmalarını üniversite ile ortak yürütecek, Teknopark desteğiyle kuluçka merkezinde çalışma imkanı bulacak. Yani öğrencinin bir ayağı lisede bir ayağı da üniversitede olacak" diye konuştu.

Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi artık merkezi sistem ile kayıt alacak

Bu ortaklığın Türkiye'nin daha ileriye gitmesine ve nitelikli iş gücünü sağlamaya çok büyük katkıları olacağını söyleyen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, "Protokolümüz Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde meslek liselerinin üniversitelerle ortaklık yapmasını sağlıyor. Buna istinaden bu protokol oluşturuldu. Protokolle birlikte bilişim teknolojileri, elektrik ve elektronik ve yabancı dil alanlarında eğitim verilecek. Aynı zamanda Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, artık merkezi sistem ile kayıt alacak ve hazırlık sınıfına kavuşacak. Yabancı dil hazırlık dersleri üniversitemiz tarafından verilecek. Mesleki eğitimle alakalı da yine üniversitemizin lisemize katkıları olacak. YTÜ Yıldız Teknopark olarak ise bizler; ister lise seviyesinde isterse de üniversite seviyesinde olsun nitelikli iş gücüne çok ihtiyacımız var. Haliyle bu liseden mezun olan öğrencileri ilk olarak biz bünyemize katmaya çalışacağız. Nihayetinde bütün dünyaya en iyi mühendisleri en iyi teknik elemanları yetiştirmek için buradayız" diye konuştu.

Lise tercihi yapacak olan öğrencilere önerilerde de bulunan Tanışman, "Üniversitede mesleki ve teknik branşlarda ilerlemek isteyenler için Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüm imkanları sunacaktır. Bu liseyi tercih edenlerin gelecekte çok iyi yerlere geleceklerine inancım tam" dedi.

YORUMLAR
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'Maçka'da çocuklar lise çağında yarı üniversiteli olacak' 'Maçka'da çocuklar lise çağında yarı üniversiteli olacak' MAÇKA'DA ÇOCUKLAR LİSE ÇAĞINDA YARI ÜNİVERSİTELİ OLACAK? MAÇKA'DA ÇOCUKLAR LİSE ÇAĞINDA YARI ÜNİVERSİTELİ OLACAK? Kocasinan'da 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lisenin temeli atıldı Kocasinan'da 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lisenin temeli atıldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencilerini yarı üniversiteli yapacak protokolde imzalar atıldı - Son Dakika

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