Lise öğrencilerinin Dünya İnsan Hakları Günü özel kutlama programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinin Dünya İnsan Hakları Günü özel kutlama programı - Son Dakika

Lise öğrencilerinin Dünya İnsan Hakları Günü özel kutlama programı

6 saat önce

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Demokrasi ve İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü tarafından Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

Lise öğrencilerinin Dünya İnsan Hakları Günü özel kutlama programı, System.String[]

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Demokrasi ve İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü tarafından Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.


Programda konuşan Kulüp Rehber Öğretmeni Işıl Yunusoğlu, insan haklarının tarihi süreci ile ilgili bilgi verdi. Öğrenciler insan hakları ile ilgili şiirler okudular ve Atatürk'ün insan hakları hakkında düşüncelerini aktardılar. Programda konuşan Felsefe Öğretmeni Zeki Yıldırım "Çocuk Hakları Sözleşmesi tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. Çocuk hakları temelde anne babanın rolü ve sorumluluğundadır. Diğer durumlarda devletin sorumluluğundadır" dedi.


Programda, okul öğrencilerinin sahnelediği kadın haklarına dikkat çeken oratoryo büyük beğeni ile izlendi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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