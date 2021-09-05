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Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin "enerjisini" yükseltti - Son Dakika

Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin "enerjisini" yükseltti

05.09.2021 11:07

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışları gençlerin heyecanına sahne olurken birbirinden farklı özelliklerdeki araçlar da...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışları gençlerin heyecanına sahne olurken birbirinden farklı özelliklerdeki araçlar da vitrine çıktı.

AA muhabirleri, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışmalar sırasında hem lise öğrencilerinin hem de öğretmen ve okul yöneticilerinin heyecanına ortak oldu.

TEKNOFEST 2021 kapsamında TÜBİTAK bu yıl EC Elektrikli Araç Yarışları'nın 17'ncisini gerçekleştiriyor. Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları ise ilk kez yapılıyor. 36 takımın "en verimli araç" unvanını kazanabilmek hedefiyle rekabet ettiği liseler arası yarışma, dün ve bugün yarış pistinin "enerjisini" yükseltirken farklı özelliklerdeki araçlar izleyenlerin ilgisini çekti.

Yarışa katılan ekipler, araçlarının özelliklerini anlatırken, duydukları heyecanı da paylaştı.

"Gelecek, elektrikli araçlarda"

Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ömer Faruk Top, araçlarını 1,5 aylık sürede tamamladıklarını belirterek, "Aracımızı tamamen hafif materyallerden yaptık. Ayrıca aracımız en ekstrem koşullarda bile en az enerjiyi harcıyor, 220 voltla aracımız şarj oluyor. Herhangi bir ev prizi bu aracı şarj edebilir. Aracımız 100 kilometrede 2,5-3 lira yakıyor. Buradaki en verimli ve dayanıklı aracı yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Eyüp İlhan, 30-40 bin lira civarına mal ettikleri araçlarının, ruhsatı olsa trafiğe çıkacak kadar güvenli olduğunu söyledi.

450 kilogramlık araçlarını 4 aylık sürede tamamladıklarını bildiren İlhan, "Umuyorum ki yarışta başarı elde edeceğiz. Gelecek, elektrikli araçlarda olacak. Petrol bir yere kadar. Biz bu araçları ne kadar geliştirebilirsek milli teknoloji geleceğimize o kadar yön vermiş oluruz." diye konuştu.

"Aracımız 100 kilometrede 1 lira yakıyor, bunu 50 kuruşa düşürmeye çalışıyoruz"

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Ömer Gander, arabalarını 50 bin liraya mal ettiklerini aktararak, "Aracımız 100 kilometrede 1 lira yakıyor, bunu 50 kuruşa düşürmek için çalışıyoruz. Dağları, denizleri aştık geldik, bu bizim için bir gurur." ifadelerini kullandı.

Denizli Çameli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Yellice, liseler arası en büyük aracı kendilerinin yaptığına işaret ederek, genellikle araçların küçük yapıldığını dile getirdi. Geliştirdikleri aracın aslında 4 kişilik olduğunu vurgulayan Yellice, şu bilgileri verdi:

"Aracımızın arka kabinleri de var ama henüz koltukları yok. Aracımız trafiğe çıkabilecek durumda. Bütün kontrolleri, testleri geçtik, her şeyimiz tamam. 650 kiloluk aracımızı 4 ayda yaptık ve 120 bin lira civarına mal ettik. Biz ekibimize inandık, buraya kadar geldik."

Kız öğrencilerin yarış heyecanı

Gaziantep Dene-Yap Lisesi Öğrencisi İncinur Yıldız da yarışmada sürücü olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Sürücülük kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Yarışmalara katılmaya devam edeceğim. 'Şoför benim' deyince şaşırıyorlar, çok yargılayıcı bakıyorlar. Bazen tebrik edenler de oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi Öğrencisi Ayşe Nihan Çakar, takımda 15 kişinin bulunduğunu, bunlardan 10'unun kız öğrencilerinden oluştuğunu bildirdi.

Okullarında "Elektrikli Araç Kulübü" kurarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Çakar, "Aracı 2 ayda yaptık, 50 bin liraya mal ettik. Aracımız 250 kilogram. Maksimum 70 kilometre hıza çıkıyoruz. Buradaki hedefimiz gerçekten bir şeyleri başarabilmiş olmak. Bu aracı buraya getirmiş olmamız bunun kanıtı." dedi.

Çakar, çevre kirliliğinin önüne geçmek istediklerine de dikkati çekerek, "Bu yarışmadan sonra hepimizin aklı mühendis olmaya gitmeye başladı." diye konuştu.

"Aracımız çelikten 3 kat daha dayanıklı"

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, araçlarının karbon fiberden yapıldığını, çelikten 3 kat daha dayanıklı olduğunu savundu.

Aracın, ağırlığının daha düşük olmasından dolayı daha az enerji harcadığını vurgulayan Aydın, "Aracımız yaklaşık 120 kilogram civarında. Biz TEKNOFEST'in yarışmalarını öğrendikten sonra aracı 8 ay gibi bir sürede tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları araçla öğrencilerin ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Aydın, yarışma sonrası öğrencileriyle ortaokulları gezmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Lisesi, Havacılık, Lise, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti - Son Dakika


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