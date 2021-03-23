Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı'yla ilgili çektikleri kısa filme ödül - Son Dakika

Amasya'da lise öğrencileri tarafından çekilen, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan kısa film, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kısa film yarışmasında birinciliği elde etti.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesince hazırlanan proje kapsamında çekilen kısa filmde, gönüllü öğrenciler rol aldı.

Filmde, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulü konu edildi.

Kısa film, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kısa film yarışmasında birinciliği elde etti.

Okul Müdürü Ahmet Eren, yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir olmadığını, bu marşın işgal edilmiş vatan topraklarının işgalden kurtarılacağına dair inancın sonsuzluğunu gösteren bir destan olduğunu anlatmak için böyle bir kısa film çalışması yaptıklarını söyledi.

Bir video paylaşım sitesinde paylaşılan kısa film beğeni topladı.