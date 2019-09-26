Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinin kavgasında bir kişi bıçaklandı
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Lise öğrencilerinin kavgasında bir kişi bıçaklandı

39 dakika önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, liseli öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, liseli öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencileri E.G. (15) ile F.Ö.(16) bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Etraflarındaki öğrenciler kavgayı izlerken, F.Ö. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak E.G.?yi bıçakladı. Yaralanan E.G. koşar adımlarla Eylül Sokak'taki bir pastaneye sığındı. Esnaflar yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulunurken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan öğrenciyi Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan bıçaklanan E.G. tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri F.Ö.?yü gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.G. ile arkasında kalabalık bir öğrenci grubunun olduğu F.Ö.?nün ellerindeki bıçaklarla birbirlerine meydan okuduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lise öğrencilerinin kavgasında bir kişi bıçaklandı

Bağlarbaşı, Darıca, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:07 Kaynak: DHA
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