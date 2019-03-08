Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinin Okulda Yetiştirdiği İstiridye Mantarlarına İlgi

Lise Öğrencilerinin Okulda Yetiştirdiği İstiridye Mantarlarına İlgi

56 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde lise öğrencilerinin okulda yetiştirdiği istiridye mantarları yoğun talep görüyor.

Lise Öğrencilerinin Okulda Yetiştirdiği İstiridye Mantarlarına İlgi, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde lise öğrencilerinin okulda yetiştirdiği istiridye mantarları yoğun talep görüyor.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde tarla ve bahçe bitkileri sınıfı öğrencileri tarafından okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştirildi. Öğrencilerinin çalışmasıyla üretilen mantarlar, talebe göre kilogramı 10 liradan satılıyor.

Okulu ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Okul Müdürü Ayten Beycan, öğretmenler Murat Çay ve Gültekin Öztürk'ten üretimle ilgili bilgi aldı.

Beycan, okullarında öğrencileriyle yüksek kalitede ve verimde mantar ürettiklerini belirterek, "İstiridye mantarı, ilçede aranan gıdalar arasına girdi. Çevreden çok talep geliyor. Kilogramını 10 liradan satmaktayız. Üç aylık hasat dönemi var. Okulumuza gelerek satın alınmakta. Elde ettiğimiz gelirle de okulumuzun ihtiyaçları karşılanıyor." diye konuştu.

Geçen yıl üretime başladıklarını, bir hasat döneminde ortalama 650 kilogram ürün hasat ettiklerini anlatan Beycan, istiridye mantarının yanı sıra okulun farklı bölümlerinde domates, biber, salatalık ve bakla yetiştirdiklerini söyledi.

Kaymakam Kılınç da öğrencilerin başarısını takdir ettiğini dile getirerek, "Çok programlı lisemizin de amacı öğrencilere çeşitli mesleklerde bilinçli öğrenci yetişmelerini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:45 Kaynak: AA

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