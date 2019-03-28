Lise Öğrencilerinin Örnek Projesi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı