Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinin Örnek Projesi

Lise Öğrencilerinin Örnek Projesi

1 saat önce

Konya ve Antalya'daki üç okuldan bir araya gelen öğrenciler işitme engelliler için örnek bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

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Konya ve Antalya'daki üç okuldan bir araya gelen öğrenciler işitme engelliler için örnek bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Konya Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi, Selçuklu Anadolu Lisesi ile Antalya Akseki Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri e-twinning projesi kapsamında "Doğayı Dinliyorum" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Konya'da buluşan öğrenciler, hem işitme engeli konusunda toplumsal farkındalığı artırmak hem de işitme engeli olan arkadaşları ile bir araya gelerek onlarla doğanın güzelliklerini paylaşmayı amaçladı.

Proje yürütücülerinden Selçuklu Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedriye Demirtaş, öğrencilerin doğanın güzelliklerini doğrudan keşfetmelerini sağlamak, çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak maksadıyla bu projeyi başlattıklarını belirterek, "İlk etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bu projede bize desteğini esirgemeyerek Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezmemizi sağlayan Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Projenin ikinci ayağında Akseki'de bir araya gelecek olan öğrenciler, Akseki'nin tabiat harikası doğasını birlikte deneyimleme fırsatı bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:40 Kaynak: AA

Akseki, Selçuklu, Antalya, Konya, Güncel
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