Lise öğrencilerinin salgın döneminde hazırladıkları sanal dergi yayımlandı - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle okulların kapalı olduğu süreçte sanal dergi hazırlayan lise öğrencileri, çalışmalarını okuyucuyla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Kerem Yoldaş ve Zeynep Kadirhanoğulları, "(B)İLGİSİZ" adını verdikleri aylık sanal derginin ikinci sayısını yayımladı.

Salgın dönemini verimli geçirmek adına farklı uğraşlarla kendilerini geliştiren öğrencilerin, 1 Ocak'ta ilk sayısı yayımladıkları dergi ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin okuldan uzak geçirdikleri salgın döneminde derslerinin yanı sıra kendilerini geliştirecekleri alanlara yönelmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İlginç araştırmaların yer aldığı dergiyi beğeniyle okuduğunu belirten Durmuş, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken, derginin yeni sayılarını sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Öğrenciler Yoldaş ve Kadirhanoğulları ise liseye başladıkları ilk yıl düşündükleri dergiyi, ikinci yıllarında tasarlayıp yayına hazırladıklarını aktararak, şunları kaydettiler:

"İkinci sayısını yayımladığımız (B)İLGİSİZ isimli dergimizde amacımız karantina dönemimizi daha verimli geçirebilmek, bilgisiz ve ilgisiz olduğumuz konuları ele alıp onları araştırmak, araştırdıkça merak etmek, merak ettikçe öğrenmek ve öğrendiklerimizi sizlerle de paylaşmak. 2021 boyunca her ay dergimizin BİHABER bölümünde son bilim olaylarından sizi haberdar edip, ÇEHRE'de sizi her ay seçtiğimiz bilim insanlarıyla tanıştıracağız. Kompleks konuları en basit şekilde anlatmak için ÇETREFİL'i oluşturduk. Ana konumuzun yer aldığı MEVZU'da ise sizleri seçtiğimiz konu hakkında bilgilendireceğiz. Son bölümümüz AKTAR'da 'her şeyden bir tutam' sloganıyla sizler için her ay birer dizi, kitap ve müzik seçeceğiz."