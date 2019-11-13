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Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada

6 saat önce

Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada 20 öğrenci demirlere tırmanarak okuldan kaçtı Montu demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtardıİSTANBUL - Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı.

Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada

20 öğrenci demirlere tırmanarak okuldan kaçtı

Montu demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtardı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı.

Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı. Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti.

(MH-ZA- ÖY-

Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada!
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