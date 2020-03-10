Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri sergileniyor - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri sergileniyor

9 dakika önce

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı.

Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri sergileniyor, System.String[]

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı. 12 alanda toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve katılımcıların ilgisine sunuldu.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:06 
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