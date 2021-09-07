Lise öğrencilerinin yaptığı araç TÜBİTAK'ın yarışlarında bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika

Lise öğrencilerinin yaptığı araç TÜBİTAK'ın yarışlarında bir ilki gerçekleştirdi

2.5 ayda yarışmanın ilk önden çekişli aracını yaptılar

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına" katılan 8 lise öğrencisinden oluşan ekip, yaptıkları önden çekişli araç ile TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya bir ilke imza attılar.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılan 8 kişilik lise öğrencisi, TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada bir ilki gerçekleştirdi. İstanbul'dan yarışmaya katılan 8 kişilik öğrenci grubu, TÜBİTAK'ın şuana kadar düzenlediği yarışmalarda yapılmayanı yaptı. İlk defa önden çekişli araç yapan liseli öğrenciler, güvenlik sorunu nedeniyle yarışmadan elendiklerini ancak gelecek senelerde bomba gibi yarışmaya hazır olacaklarını söyledi.

"Online olarak çalışmalarımızı yürüttük"

Daha önce yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konulu yarışmalarda iki tane araç yaptıklarını söyleyen Fizik öğretmeni Osman Kılıçer, "İki tane arkadan itişli araç yaptık. TÜBİTAK ile ilgili yarışmaları uzun zamandır takip ediyoruz ve üniversitelerin arasında olmayı istiyorduk. Daha önce böyle başvurular yaptık ancak liselilere açık olmadığı için başvurumuz kabul edilmemişti. Bu sene bize yarışma fırsatı tanındı. Biz pandemi döneminde internet üzerinden çalışmalarımıza başladık. Araç nasıl yapılır diye internet üzerinden öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımızı yaptık, online olarak çalışmalarımızı yürüttük. Okulların kapandığı hafta ve okulların kapatıldığı birkaç gün 'kaynak nasıl yapılır, demir nasıl kesilir' gibi çalışmalar yaptık" dedi.

"TÜBİTAK yarışmasında ilk defa önden çekişli araç yapıldı"

Arabayı ilk önce arkadan itişli olarak planladıklarını söyleyen Kılıçer, "Araştırma yaptığımızda önden çekişli araçlarda verimliliğin daha fazla olduğunu gördük. Bizde bu bağlamda öğrencilerimizle toplantı yaptık. Toplantıda 'gelecek sene önden çekişli araba yapalım, öne çıkalım ve biraz daha arabanın verimliliğini arttıralım ' diye konuştuk. Bir öğrencimiz önden çekişli arabanın bu sene yapılmasını öne sürünce bu sene arabayı yapmaya karar verdik. TÜBİTAK yarışmasında ilk defa önden çekişli araç yapıldı, bunu da biz yaptık. Üniversite yarışmalarında da böyle bir araç yapılmamış, ilk defa biz yaptık. Ön çamurluklarımız kurallara uygun değildi, buradaki fren hortumları açıkta kalıyordu. Bunlar güvenlik sorunu oluşturuyordu bu sebeple yarışmadan elendik. Bunlar ufak tefek problemler seneye daha iyi çalışacağız" diye konuştu.

"Öğretmenimizle birlikte bütün yazı okulda geçirdik"

8 öğrenci yarışmaya katıldıklarını belirten 11 sınıf öğrencisi Naros Menteşe, "Yaklaşık olarak bu proje 2.5 ayımızı aldı. Öğretmenimizle birlikte bütün yazı okulda geçirdik. Gerektiği zamanlarda çalışmalarımızı akşam da sürdürdük ancak daha çok sabahtan gelip akşama doğru işimizi bitirmeye çalıştık. Çok tecrübeli değildik ancak öğretmenimizin önderliğinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu sene yanlışlarımızı öğrendik, seneye neler yapıp neler yapmayacağımızı öğrendik. Bizim için güzel bir tecrübe oldu, seneye daha iyisini yapacağımızı umuyorum. Bence herkes şansını denemeli çünkü ortam çok güzel, liseli ve üniversiteli arkadaşlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. Bende ilk başta ön yargılı baktım yapamam dedim ama başladıkça devamı geliyormuş onu öğrendim. Seneye bomba gibi geliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim diğer arabalardan farkı önden çekişli olması"

Yoğun bir çalışma geçirdiklerini söyleyen diğer öğrencilerde Maria Ülkü, "Öğretmenim böyle bir yarışmanın olduğunu söyledi ve bende takıma dahil oldum. Araç yapımında çok şey öğrendik, kaynak yapımı öğrendik. Bizim diğer arabalardan farkı önden çekişli olması, daha verimli ve bunu ilk defa biz yaptık" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu

Öte yandan 6 gün süren "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" sona erdi. Yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Üniversite kategorisinde yarışmaya katılan takımlar 4 kategoride ödüllendirildi. Kurul özel ödülüne Samsun Üniversitesi takımı Samüelar, görsel tasarım ödülüne Adıyaman Üniversitesi takımı Adyu Cendere, teknik tasarım ödülüne Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi takımı Göktürk layık görülürken, Yerli ürün teşvik kategorisinde AESK_H birincilik, Adana Çukurova Üniversitesi takımı Çukurova Electromobile takımı ikincilik, Trabzon Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu üçüncülük ödülünü aldı.