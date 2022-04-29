Lise öğrencilerinin yaptığı erişteler ihtiyaç sahiplerinin sofrasında AŞ oldu - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin yaptığı erişteler ihtiyaç sahiplerinin sofrasında AŞ oldu

29.04.2022 11:14
Lise öğrencilerinin yaptığı erişteler ihtiyaç sahiplerinin sofrasında AŞ oldu

Karabük'te Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı erişteler, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yer aldı.

Karabük'te Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı erişteler, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mutfağında belli aşamalardan geçtikten sonra hazırlanan erişteler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketlendi.

Mutfağa giren 15 öğrencinin ramazan süresince yaptığı yaklaşık 14 kilogram erişte, ihtiyaç sahibi 10 aileye yine öğrenciler tarafından teslim edildi.

Öğrenciler daha fazla aileye ulaştırmak üzere erişte yapımını sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, meslek liselerinin salgın döneminde fabrika gibi çalıştığını ve maske, dezenfektan, yüzey temizleyici ile diğer hijyen malzemelerini üreterek Karabük'e katkı sağladığını söyledi.

Meslek liselerinin çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Akbaş, "Ramazan ayında öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde erişte hazırladılar. Erişteleri öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." dedi.

Akbaş, çalışmayı yapan okul yöneticilerini, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tebrik etti.

"Yiyecek içecek sektörüne kaliteli eleman yetiştirmek amacındayız"

Müdür Hüseyin Işıklar da öğretmen ve öğrencilerle bir hayal kurduklarını söyledi.

Bu hayallerinin öğrencilerin her alanda var olmasını sağlamak olduğunu anlatan Işıklar, "Amacımız çevremizdeki insanlara en uygun olabilecek şekilde yapılacak ürünleri, kendi el emekleri göz nurlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktı. Öğrencilerimiz bunu başardı." diye konuştu.

Lisenin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Zafer Aykan ise mutfakta müfredata bağlı kalarak 9. sınıftan 12. sınıfa kadar 54 öğrenciyle uygulamalı dersler işlediklerini kaydetti.

Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileler için erişte yaptıklarını aktaran Aykan, "Tüm meslek liselerinde her aileye dokunacak şekilde farklı alanlarda projeler gerçekleştirildi. Biz de kendi alanımızla ilgili ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarında bir AŞ olması için erişteleri onlara ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Lisenin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölye Şefi Saliha Pınar, yiyecek içecek sektörüne kaliteli eleman yetiştirmek amacında olduklarını vurguladı.

Bunları yaparken sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldıklarını söyleyen Pınar, her ramazan ayında okuldaki rehberlik öğretmeninin tespiti doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını belirtti.

Öğrenci Ecrin Hülya Yüksel, okulda özelikle Türk mutfağından yemekler yaptıklarını, hazırladıkları erişteleri de ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını ifade etti.

Öğrenci Melike İrem Bölüm de öğretmenlerinden aldıkları eğitimle ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için erişte yaptıklarını kaydetti.

YORUMLAR
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Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı (1) Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı (1)

Yahya Kemal Beyatlı, Anadolu Lisesi, Karabük, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinin yaptığı erişteler ihtiyaç sahiplerinin sofrasında AŞ oldu - Son Dakika


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