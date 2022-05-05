Lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı kedi "Turşu" oldu - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı kedi "Turşu" oldu

05.05.2022 12:02

Tokat'ın Almus ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından yaklaşık 5 aydır bakımı üstlenilen "Turşu" isimli kedi, okulda dolaşıp çocuklarla derslere giriyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından yaklaşık 5 aydır bakımı üstlenilen "Turşu" isimli kedi, okulda dolaşıp çocuklarla derslere giriyor.

Yaklaşık 5 ay önce Almus Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen kediye, öğretmen ve öğrenciler sahip çıktı. "Turşu" adı verilen kediye okul içinde kartondan yuva yapan öğretmen ve öğrenciler, hayvanın bakımını da üstlendi.

Okulun içinde serbestçe dolaşan, öğrencilerle derslere giren, sıraların bazen üzerinde bazen altında gezen Turşu, bir hafta kadar önce okulda 5 yavru dünyaya getirdi. Turşu, yuvasında yavrularını emzirdikten sonra sınıfları dolaşmaya devam ediyor.

Lisede görev yapan fizik öğretmeni Serkan Kaya, AA muhabirine, Turşu'nun okulu çok sevdiğini söyledi.

Okul bahçesinde daha önce yaralı sahipsiz bir köpeğe de birkaç ay baktıklarını belirten Kaya, "Şimdi kedi Turşu'muz var. Kendi başına geldi. Kedimiz sıcak ortamı sevdi ve burada kaldı." dedi.

Öğrenci ve öğretmenlerin kediyle özenle ilgilendiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda çocuklar okula gelirken Turşu da onların arasında okula geliyordu. Alışma süresi böyle oldu. Kedimizin burada beslenmesinden kalacak yerine kadar her şeyi sağlanıyor. 5 küçük yavrusu var. Sınıfın kapısına gelir, sesini duyunca kapıyı açarsanız gelir, kimseyi rahatsız etmez, sınıfta kendine yer bulur. Bazen öğretmen masasına çıkar, kendi halinde."

Okulun 12. sınıf öğrencilerinden Mert Altundağ ise öğretmenlerinin kendilerine hayvan sevgisi aşıladığını dile getirerek, "Okulumuzda daha önce bahçemizde köpeğe bakmıştık. Bu sene de Turşu'ya ev sahipliği yapıyoruz. Onunla derslere girmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aysun Boz da Turşu'nun kendileriyle derslere girip çıktığına işaret ederek, "Bir öğrenciden farksız. Sabah kahvaltısını öğretmenlerimiz yaptırıyor. Öğlenleri bizimle yemekhaneye gidiyor. Kedi değil, bir öğrenci arkadaş." şeklinde konuştu.

Lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı kedi Turşu oldu
Lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı kedi Turşu oldu
Lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı kedi Turşu oldu
Lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı kedi Turşu oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinin yeni okul arkadaşı kedi 'Turşu' oldu - Son Dakika


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