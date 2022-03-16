Lise öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Lise öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

16.03.2022 20:13

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde afet bilincini artırmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde afet bilincini artırmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesindeki tatbikatta sınıflarda deprem anında sıra altlarına girerek kendilerini korumaya alan 870 öğrenci, işaret verilmesiyle öğretmenleri eşliğinde 90 saniyede okulu tahliye etti.

Bahçedeki toplanma alanında buluşan öğrenciler, senaryo gereği okulda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Polis ekipleri de okul çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Daha sonra okulun üst katında mahsur kalan öğrenciyi çelik halatlara bağlayarak kurtaran İHH Arama Kurtarma ekipleri, öğrenciler tarafından alkışlandı. Ekipler ayrıca yüksekten halatlar eşliğinde dikey ve yatay iniş gerçekleştirdi.

Tatbikatın ardından öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İHH'nın hayatın her alanında yer aldığını belirtti.

Savaşçı, gayretlerinden dolayı öğretmenleri tebrik ederek, "Okuldan en son arkadaşlar çıktı. Yani sizlerin canları biz öğretmenler için her şeyden önemli. Kar yağışlarında da bilsek ki, öğrencilerimizin burnunun kanama ihtimali var; biz o gün tatil ederiz. Bugünkü güzel tatbikat için okul müdürümüze ve İHH'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Savaşçı, Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer'e plaket takdim etti. Sezer ise okulda başlattıkları kampanyayla Afrika'da gözleri görmeyen iki kişinin katarakt ameliyatı olmasını sağlayan 5 öğrenciye teşekkür belgesi verdi.

Etkinlik sonunda Sakarya İHH tarafından "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında okula 500 kitap teslim edildi.

Lise öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Lise öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Lise öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

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Sakarya, Yangın, Lise, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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