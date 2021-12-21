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Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti - Son Dakika

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

21.12.2021 18:33

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti Lise öğrencisi 50 TL'ye geliştirdiği sistemle biyogaz üretti, kendisi bulduğu sistemle 1 aylık bekleme süresini iki güne kadar indirmeyi başardı Lise öğrencisi 50 TL'ye geliştirdiği sistemle biyogaz üretti, kendisi bulduğu sistemle 1 aylık bekleme süresini...

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

Lise öğrencisi 50 TL'ye geliştirdiği sistemle biyogaz üretti, kendisi bulduğu sistemle 1 aylık bekleme süresini iki güne kadar indirmeyi başardı

SİVAS - Lise öğrencisi 50 TL'ye geliştirdiği sistemle biyogaz üretti, kendisi bulduğu sistemle 1 aylık bekleme süresini iki güne kadar indirmeyi başardı.

Sivas'ın Suşehri İlçesine bağlı Camili köyünde yaşayan 10. Sınıf öğrencisi Ercan Sezgin, artan gaz fiyatları ve sert geçen Kış koşullarına ısınmak için biyogaz üretmeye karar verdi. Sezgin yaptığı araştırmalar sonrasında 50 TL'ye kurduğu sistemle hayvan dışkısından biyogaz elde etmeyi başardı. Kendisi tasarladığı düzenekle bekleme süresini de 1 aydan 2 güne kadar indirdi. Sezgin şimdi ürettiği gazın yakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Biyogaz tesislerinden esinlendi

Köylerinde doğal gaz bulunmadığı ve artan gaz fiyatları nedeniyle böyle bir arayışa girdiğini belirten Sezgin, "Köy yerlerinde bildiğiniz gibi doğalgaz bulunmuyor. Biz tüp kullanıyoruz. Araştırdım, merak saldım, biyogaz tesislerini inceledim. Yaptığım araştırmalardan sonra hayvan atıklarından biyogaz üretmeye karar verdim. Kullanışlı ve basit ama gazın oluşması zaman alıyor. Hayvansal atığın gaza dönüşmesi için 1 ay beklenilmesi gerekiyor. Ben hızlı bir yöntem buldum. Biyogazın oluşumunu beklemek yerine, kompresör yardımıyla düzeneğe subap yerleştirip hava bastım. Bu şekilde tankın içindeki atık köpürüyor ve içinde sıkışıyor. Bu hem süreyi kısaltıyor hem de yanıcı etkiyi attırıyor. Beklemek yerine havayla sıkıştırmanın daha mantıklı olduğunu gördüm. Bunu ben buldum. Bu daha kolay bir yöntem" dedi.

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti
Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti
Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti
Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

Türk Lirası, Suşehri, Sivas, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti - Son Dakika


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