Lise öğrencisi "akıllı siperlik" tasarladı - Son Dakika

Lise öğrencisi "akıllı siperlik" tasarladı

17.01.2021 11:49

Elazığ'da lise öğrencisi Arda Haluk Mutlu, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda kullanılmak üzere sosyal mesafe ihlalini bildirecek ve ateşi yüksek olan kişileri tespit edecek "akıllı siperlik" tasarladı.

Elazığ'da lise öğrencisi Arda Haluk Mutlu, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda kullanılmak üzere sosyal mesafe ihlalini bildirecek ve ateşi yüksek olan kişileri tespit edecek "akıllı siperlik" tasarladı.

Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda alınan tedbirlere destek sunmak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla "akıllı siperlik" projesi hazırladı.

Projede, üzerine yerleştirilen ultrasonik sensor sayesinde siperlik, karşıdan gelen kişinin bir metre görüş mesafesine yaklaşmasıyla sesli uyarı veriyor. Sıcaklık sensörü sayesinde de anlık ateş ölçülüyor.

Mutlu, AA muhabirine, salgınla mücadelede konusunda büyük mücadele verildiğini, salgın dolayısıyla zor bir dönemden geçildiğini belirterek, devletin bu konuda çok önlem aldığını, böyle bir proje yaparak sürece katkı sunmak istediklerini söyledi.

Salgından dolayı sürekli evde olduklarını ve bu süre içinde boş vakitlerini değerlendirerek bu projeyi geliştirdiğini anlatan Mutlu, insanların maskelerini taktığını ancak sosyal mesafe kuralına uymadığını gördüğünü kaydetti.

"Bunu öğretmenim ile görüştüm. Yapacağım projeyi anlattım. Öğretmenimin desteğiyle projeyi hayata geçirdim. Siperlikteki amaç sosyal mesafe kuralını ihlal eden kişiler olunca anında bilgi vermesi ve o kişinin ateşini ölçüp durumu bildirmesi. Siperliği takan kişi hem kendi ateşini anlık ölçebilecek hem de karşıdan gelen tehlikenin farkında olacak." diyen Mutlu, siperlikle kişinin kendini daha güvende hissedebileceğini bildirdi.

Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilebileceğini anlatan Mutlu, virüsün daha fazla yayılmasını engelleyeceğine inandıklarını dile getirdi.

"Günlük hayatta kullanışlı bir siperlik olacağını düşünüyoruz"

Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meslek öğretmeni Naci Arslanoğlu da öğrencileri Mutlu'nun önemli bir proje ile geldiğini ve projenin hayata geçirilmesi konusunda destek verdiğini kaydetti.

Aslanoğlu, "Siperlik sayesinde insanlar kendilerini daha güvende hissedecekler. Sokakta, pazarda, kalabalık ortamlarda yürüdüğümüz zaman tehlikenin nerede olduğunu kimden geleceğini bilemiyoruz. Günlük hayatta kullanışlı bir siperlik olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi akıllı siperlik tasarladı
Lise öğrencisi akıllı siperlik tasarladı
Lise öğrencisi akıllı siperlik tasarladı
Lise öğrencisi akıllı siperlik tasarladı

Anadolu Lisesi, Marmara, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi 'akıllı siperlik' tasarladı - Son Dakika


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