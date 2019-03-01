Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisi Aleyna Nazlı Kansere Yenik Düştü

Lise Öğrencisi Aleyna Nazlı Kansere Yenik Düştü

11 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında olan ve bir süredir kanser tedavisi gören lise öğrencisi Aleyna Nazlı Diner verdiği savaşta yenik düşerek hayatını kaybetti.

Lise Öğrencisi Aleyna Nazlı Kansere Yenik Düştü, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında olan ve bir süredir kanser tedavisi gören lise öğrencisi Aleyna Nazlı Diner verdiği savaşta yenik düşerek hayatını kaybetti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım tedbiri ile çocuk evlerinde yaşayan lise öğrencisi Aleyna Nazlı Diner 4 senedir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji servisinde kanser tedavisi görüyordu. Kanserle mücadele eden Aleyna Nazlı yapılan tüm tedavilere rağmen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Hastanede yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Aleyna Nazlı'nın cenazesi Başakşehir Tunahan Camii'ne getirildi. Arkadaşları ve sevenlerinin katıldı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra genç Aleyna'nın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Küçükçekmece Hadımköy Gülbahçe mezarlığına getirilen cenaze dualar eşliğinde toprağa verildi.

(Ufuk Kıvık/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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