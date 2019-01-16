Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisi Alperen'den Örnek Davranış

Lise Öğrencisi Alperen'den Örnek Davranış

25 dakika önce

Kartal'da yaralı martıyı fark eden lise öğrencisi Alperen Karpuz'un, durumu belediye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri, yaralı martıyı tedavi etmek üzere veterinere götürdü.

Lise Öğrencisi Alperen'den Örnek Davranış, System.String[]
Kartal'da yaralı martıyı fark eden lise öğrencisi Alperen Karpuz'un, durumu belediye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri, yaralı martıyı tedavi etmek üzere veterinere götürdü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Sadakat Sokak'tan geçen lise öğrencisi Alperen Karpuz, bir martının uçamadığını ve kuşun etrafının kediler tarafından sarıldığını gördü. Bunun üzerine hayvanı kedilerin arasından alan Karpuz, durumu Kartal Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı martıyı tedavi etmek üzere veterinerliğe götürdü.

Zabıta ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesini sağlayan Kartal Zabıta Müdürü Atilla İlgün, Alperen Karpuz'un özellikle hayvanlara şiddetin çok ön planda olduğu bugünlerde örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi.

İlgün, bu tür olaylarda kendilerine müracaat edilmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:00 Kaynak: AA

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