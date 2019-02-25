Lise Öğrencisi Annesini Silahla Yaraladığı İddiasıyla Gözaltına Alındı
1 saat önce
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde lise öğrencisi, annesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Trabzon
'un Vakfıkebir
ilçesinde lise öğrencisi, annesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.K, henüz belirlenemeyen nedenle annesi A.H'ye silahla ateş etti.
Yaralanan A.H, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farabi
Hastanesine kaldırıldı.
A.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
B.K. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:47 Kaynak: AA
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