Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisi Annesini Silahla Yaraladığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Lise Öğrencisi Annesini Silahla Yaraladığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

1 saat önce

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde lise öğrencisi, annesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Lise Öğrencisi Annesini Silahla Yaraladığı İddiasıyla Gözaltına Alındı, System.String[]
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde lise öğrencisi, annesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.K, henüz belirlenemeyen nedenle annesi A.H'ye silahla ateş etti.

Yaralanan A.H, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

A.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

B.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:47 Kaynak: AA

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