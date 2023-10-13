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Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gence 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gence 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Son Güncelleme: 13.10.2023 14:38

İstanbul'da bir lise öğrencisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan lise öğrencisi A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'de 1 oranında indirildi. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gence 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gence 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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