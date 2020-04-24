Lise öğrencisi balkona kurduğu müzik sistemiyle mahalleliye konser verdi - Son Dakika

Lise öğrencisi balkona kurduğu müzik sistemiyle mahalleliye konser verdi

ISPARTA - Korona virüs tedbirleri kapsamında TBMM'nin 100. Kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlandı. Vatandaşlar saatler 21.00'i gösterdiğinde balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı okudu. Isparta'da Halıkent Mahallesi'nde ikamet eden Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 10. sınıf öğrencisi Batuhan Urlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında balkonuna kurduğu müzik sistemi ile mahalleliye mini bir konser verdi. Müzik sisteminden çaldığı marşlara baterisi ile eşlik eden Urlu'ya mahalleli de destek verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.



"Site yönetimi benim için dev Türk bayrağı sipariş etti"

Daha önce balkonundan sağlık çalışanlarına destek verdiğini ifade eden Batuhan Urlu, "Bu defa da 23 Nisan kutlamaları için bir gösteri hazırlamak istedim. Sağlık çalışanları için yapmış olduğum gösteriyi mahalle sakinlerimiz çok beğenmişti. Oturduğumuz site yönetimi bana katkıda bulunarak dev bir bayrak sipariş verdi. Onu da binaya astılar. Bana destek oldukları için teşekkür ederim" dedi.

112 Acil Servis Ambulanslarından 10. Yıl Marşı

Öte yandan Halıkent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi 3 nolu 112 Acil Servis ekipleri de saatler 21'i gösterdiğinde mahallede tur atarak, ambulanstan 10. Yıl Marşı çaldılar.