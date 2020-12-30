Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı - Son Dakika

Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı

30.12.2020 08:35
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı, System.String[]

MERSİN'de 10'uncu sınıf öğrencisi Barkan Canbolat (16), pandemi nedeniyle Çin'de online olarak düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışması'nda, dünyanın en iyi dördüncü gitaristi oldu.

MERSİN'de 10'uncu sınıf öğrencisi Barkan Canbolat (16), pandemi nedeniyle Çin'de online olarak düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışması'nda, dünyanın en iyi dördüncü gitaristi oldu.

Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 10'uncu sınıf öğrencisi Barkan Canbolat, Çin'de düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışması'nda gururlandıran başarının altına imza attı.

7 yaşından bu yana gitar çalan Canbolat, 2017 yılında ilk girdiği yarışma olan İstanbul Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Aynı yıl Romanya'da düzenlenen yarışmada üçüncü, 2018'de Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada ikinci ve 2019'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gitar Yarışması'nda ise yaş kategorisi olmayan alanda ikinci olan Canbolat, son olarak ABD, Almanya, Kanada, İtalya ve daha birçok ülkeden gencin katıldığı uluslararası gitar yarışmasında rakiplerini geride bıkarak dördüncü olarak dünyanın en iyi genç gitaristleri arasına girdi. Canbolat, aynı zamanda yarışmada derece alan tek Türk müzisyen oldu.Henüz lise öğrencisi olmasına rağmen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü'nden yarı zamanlı eğitim alarak mezun olan Canbolat, yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.'GURUR VERİCİ BİR SONUÇ'İlkokulda öğretmenin yönlendirmesi ile gitar çalmaya başlayan ve müzik serüveni başlayan Canbolat, "İlkokulda bir enstrüman çalmamız istendi. Ben de gitarı seçtim ve gitar aldık. Sonra iş ilerledikçe Mehmet Emin Yılmaz hocam ile çalışmalara başladım. Bir yıl onunla çalıştıktan sonra konservatuar sınavlarına girdim. Burada Can Erdoğan ile çalışma fırsatı buldum. Yaklaşık 8-9 yıl çalıştıktan sonra 2020 yılı yaz aylarında mezun oldum. Müzisyenlik benim için sadece bir meslek değil bir yaşam biçimi. Meslek olarak müzisyen olmak istemiyorum aynı zamanda üniversite eğitimimi sürdürmek istiyorum. Dolayısıyla meslekten çok bir yaşam biçimi, mutluluk. Dünya çapında düzenlenen yarışmada dördüncü oldum. Benim için çok büyük mutluluk, gurur" dedi.'VİRÜS BİTERSE SAHNELERDE OLMAK İSTİYORUM'Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde daha fazla çalışma imkanı bulduğunu belirten Canbolat, "Bu süreç aslında benim biraz işime yaradı. Çünkü okul yok. Okul olmayınca daha çok çalışma fırsatı buldum. Günde 4-5 saat çalışma fırsatı bulabiliyorum. Daha önce çalışamadığım günler oluyordu. Çalışmaya devam. Birçok yarışma var. Kazanabildiğim kadar yarışma kazanmak ve konser vermek istiyorum. Virüs biterse sahnelerde olmak istiyorum. Akademik kariyerde şu anki hedefim tıp okumak ama tabi ki bu ilerleyen yıllarda değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.'EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM'Ailesinin kendisine çok büyük desteği olduğunu kaydeden Canbolat, şunları söyledi:

"Öncelikle ailem bana çok destek oldu. Hem maddi hem manevi açıdan her zaman yanımda oldular ve oluyorlar. Beni her zaman teşvik ediyorlar. Bana bu süreçte en büyük başarıları getiren Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı bölümü ve Can hocam. Her şey onunla başladı ve onunla da devam ediyor. Ayrıca okulum da çok köklü bir eğitim kurumu ve akademik başarı ve hayattan ziyade spor ve sanata çok büyük önem verilmekte. Okulumuzun Eko adlı çok eski bir müzik grubu da var ki ben orada da görev alıyorum. Ayrıca gitar sayesinde sanat bursu ile eğitimime yüzde 50 burslu devam ediyorum. Gitar sayesinde lise yıllarında burslu okuyorum."


Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı
Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı

Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi Barkan'dan gururlandıran başarı - Son Dakika


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