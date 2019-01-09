Lise Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü
14 dakika önce
Lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü ADANA - Adana'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
ADANA - Adana
'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde lise öğrencisi Azad Çiçek (19), iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden liseli diğer öğrencilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azad Çiçek bıçakla yaralandı. Yaralı halde kavga etmeye devam eden Çiçek, bir süre sonra okul önünde yere düştü. Kavgaya karışan öğrenciler olay yerinden kaçarken, Çiçek'in arkadaşları sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, olaydan 2 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
, olaya karıştığı ileri sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:16 Kaynak: İHA
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