Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu - Son Dakika
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Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu

6 saat önce

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne 'il müftüsü' oldu.

Lise öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu, System.String[]

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne 'il müftüsü' oldu.


Bilecik Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi bir günlüğüne il müftüsü oldu.


Konu hakkında Bilecik Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Proje kapsamında, liselerde eğitim gören öğrenciler, valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir gün staj yapıyor. Devletin ve kurumların işleyişini görmeleri ve meslek seçimlerine de yardımcı olması hedeflenen proje kapsamında her ay bir öğrenci farklı kurumlarda bir günlüğüne idarecilik yapmaktadır. Bu kapsamda Ertuğrulgazi Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Münircan Altun bir günlüğüne Bilecik İl Müftlüğünde staj yaptı. Münircan Altun'a müftülüklerin işleyişi, çalışma esasları teşkilat yapısı ve birimlerin yapıları tanıtıldı" diye belirtildi. - BİLECİK

Bilecik Valiliği, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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