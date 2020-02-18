Lise öğrencisi bir günlüğüne rektörlük koltuğuna oturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencisi bir günlüğüne rektörlük koltuğuna oturdu - Son Dakika

Lise öğrencisi bir günlüğüne rektörlük koltuğuna oturdu

7 saat önce

Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sema Göksu Ayar, ortaokul ve lise öğrencilerinin kamu kurumlarında bir gün süre ile idarecilik deneyimi kazanmaları amaçlayan proje kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Rektörlük koltuğuna oturdu.

Lise öğrencisi bir günlüğüne rektörlük koltuğuna oturdu, System.String[]

Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sema Göksu Ayar, ortaokul ve lise öğrencilerinin kamu kurumlarında bir gün süre ile idarecilik deneyimi kazanmaları amaçlayan proje kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Rektörlük koltuğuna oturdu.


Sabah saatlerinde makam aracıyla okulundan alınan 12'nci sınıf öğrencisi Sema Göksu Ayar, rektörlük girişinde görevli personel tarafından karşılandı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ile makam odasında bir araya gelen Ayar, tüm gününü Rektör Taş'la birlikte geçirdi. Senato Toplantı Salonu'nda Rektör Taş başkanlığında gerçekleştirilen dekanlar toplantısına katılan Ayar, sonrasında rektörlüğe bağlı idari birimleri, fakülteleri, kütüphaneyi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Uygulama Merkezi'ni (MARAL) ziyaret etti.


"Fikir sahibi olmam ve deneyim kazanmam açısından faydalı oldu"


Lise öğrencisi Ayar, üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, "Beklediğimden daha yoğun bir gün geçirdim. Bugün kamu idaresi hakkında fikir sahibi oldum ve işleyişin nasıl gerçekleştiğini gördüm. Burada geçirdiğim zaman, fikir sahibi olmam ve deneyim kazanmam açısından faydalı oldu. Tüm gününü benimle paylaşan ve yakından ilgilenen değerli Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taş'a ve tüm üniversite çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


"Yönetimin her kademesinde işleyişi birlikte takip ettik"


Bilecik Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında, bu yıl 3 öğrencinin rektörlük koltuğuna oturduğunu belirten Rektör Taş, "Bu güzel proje ile öğrencilerimizin kamu idaresi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktan dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Birlikte geçirdiğimiz bu günün Göksu için faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle yönetimin her kademesinde işleyişi birlikte takip ettik. Edindiği tecrübeler hem kendisi hem de bu tecrübeleri paylaşacağı arkadaşları açısından hedeflerini belirlemede ve ileriye yönelik atacakları adımlarda yarar sağlayacaktır. Gelecekte kendisinin güzel yerlerde olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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