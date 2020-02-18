Lise öğrencisi bir günlüğüne "rektörlük stajı" yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencisi bir günlüğüne 'rektörlük stajı' yaptı - Son Dakika

Lise öğrencisi bir günlüğüne "rektörlük stajı" yaptı

6 saat önce

Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sema Göksu Ayar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) bir günlüğüne rektörün yanında "staj" yaptı.

Lise öğrencisi bir günlüğüne

Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sema Göksu Ayar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) bir günlüğüne rektörün yanında "staj" yaptı.

Sabah makam aracıyla okuldan alınan Ayar, Rektörlük girişinde görevli personel tarafından karşılandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile makam odasında bir araya gelen öğrenci, daha sonra senato toplantısına katıldı.

Merkezi Araştırma Laboratuavrı ve Uygulama Merkezi'ni (MARAL) ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Ayar, Prof. Dr. Taş ile fakülte ziyaretlerinde bulundu.

Sema Göksu Ayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite sınavına hazırlandığını, proje ile bir günlük yönetim stajı yaptığını söyledi.

Beklediğinden yoğun bir gün geçirdiğini belirten Ayar, "Kamu idaresi hakkında fikir sahibi oldum ve işleyişin nasıl gerçekleştiğini gördüm. Burada geçirdiğim zaman deneyimim ve fikir sahibi olmam açısından faydalı oldu. Hayatıma yol göstereceğine inanıyorum. Rektörlük görevinin değerli olduğunu ifade edebilirim." dedi.

Prof. Dr. Taş ise Bilecik Valiliği himayesinde yürütülen proje kapsamında öğrencilerin kariyer belirlemesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Ayar ile güzel bir gün geçirdiklerini belirten Taş, şöyle konuştu:

"Kendisi için faydalı bir gün oldu. Öğrencilerin kamu idaresi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktan dolayı son derece mutluluk duydum. Kendisiyle yönetimin her kademesinde işleyişi birlikte takip ettik. Edindiği tecrübelerin hem kendisi hem de paylaşacağı arkadaşları açısından hedeflerini belirlemede ve ileriye yönelik atacakları adımlarda yarar sağlayacaktır. Gelecekte kendisinin güzel yerlerde olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum."

Anadolu Lisesi, Bilecik, Selim, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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