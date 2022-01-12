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Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! - Son Dakika

Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!

12.01.2022 19:06

Ankara'da dolmuşta ayakta yolculuk eden 15 yaşındaki lise öğrencisi, aracın açık kapısından düştü. Dolmuşun üzerinden de geçtiği genç kız, ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü, kapının açık olduğunu fark etmediği söyledi.

Mamak ilçesinde Natoyolu Caddesi'nde Kızılay yönünde giden Haydar Vural yönetimindeki dolmuş, bir süre kapısı açık halde ilerledi. Bu sırada ayakta yolculuk yapanlar arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü.

ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, ağır yaralandı. Helin Doğan, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Araç üzerinden geçti

GÖZALTINA ALINDI

Dolmuş şoförü Haydar V., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Haydar V., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Araç üzerinden geçti

"KAPININ AÇIK OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Hakimlikteki sorgusunda kapının açık olduğunu fark etmediğini söyleyen Haydar V., 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken, Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın altında kaldığı görüldü.

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Münir Karaloğlu, Kızılay, Tragger, Ankara, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! - Son Dakika


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