Lise öğrencisi Elif, doktor ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor - Son Dakika

Edirne'de, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya hayran futbol sevdalısı lise ikinci sınıf öğrencisi Elif Örmüş, tıp eğitimi alarak doktorluğun, futbol kariyerinde de ilerleyerek kadınlar liginde top koşturmanın hayalini kuruyor.

Uzunköprü ilçesindeki özel bir okulda eğitimini sürdüren 16 yaşındaki Elif, futbol oynamaya 6 yaşında başladı.

Bu yaşlarda o dönem yaşadıkları Manisa'nın Akhisar ilçesindeki futbol okuluna başlayan Elif Örmüş, tamamına yakını erkeklerden oluşan takım arkadaşlarıyla idmanlara çıktı.

Hem spor okulunda hem de kendi yaptığı antrenmanlarla tutkunu olduğu futbolda iyi bir noktaya gelen Elif, 12 yaşında Soma Zafer Spor Kadın Futbol Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı. 14 yaşına kadar top koşturduğu takımının formasını Edirne'ye taşındıkları için çıkarmak zorunda kalan Elif, Edirne'de de kadın futbol takımı olmamasına rağmen futboldan kopmadı.

Elif, hem halı saha maçlarıyla hem de okulda oynadığı maçlarla futbola duyduğu sevginin peşinden koşamaya devam ediyor.

Tekniği ve yeteneğiyle dikkati çeken, futboldaki becerisinin yanı sıra derslerinde de başarılı olan Elif, tıp fakültesini kazanıp doktor olmak için de çaba gösteriyor.

"Futbola olan sevgim Ronaldo'yla arttı"

Elif Örmüş, AA muhabirine, çocukluğundan beri futbolu çok sevdiğini söyledi.

Ronaldo'yu izlemeye başlamasıyla futbola olan ilgisinin daha da arttığını belirten Örmüş, yıldız futbolcunun tüm maçlarını ilgiyle izlediğini ifade etti.

Odasının duvarlarında Ronaldo'nun posterlerinin yer aldığını dile getiren Örmüş, "Futbola olan sevgim Cristiano Ronaldo'yla arttı. Onu örnek almaya başladım. Futbol oynarken akademik başarımın da eksik olmasını istemedim. Futbolu çok seviyorum. Hedefim tıp fakültesi okumak, futbolu tıp eğitimimin yanında devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

Anne Zeynep Özkal da çocukluğundan beri hareketli olan Elif'in futbola olan ilgisini çocuk yaşlarında fark ettiklerini söyledi.

Kızının futbolu çok sevdiğini belirten Özkal, "Futbola olan ilgisi ve yeteneği dikkat çekiyor. Umarım Elif istediği okulu bitirir ve futbol oynamaya devam ederek hayallerine ulaşır." dedi.

Onunla futbol oynamak keyifli

Elif'in futbol yeteneği birlikte top koşturduğu arkadaşlarınca da takdir görüyor. Arkadaşı Eren Balkan, Elif'in gayet iyi futbol oynadığını, onu turnuvada fark ettiğini söyledi.

Elif'le futbol oynamanın keyifli olduğunu belirten Balkan, "Elif'in pas ve driplingleri çok iyi. Çok artı yönleri var. Onunla oynamak güzel." dedi.