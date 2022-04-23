Lise öğrencisi Elif, doktor ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lise öğrencisi Elif, doktor ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor

23.04.2022 10:58
Lise öğrencisi Elif, doktor ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor

Edirne'de, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya hayran futbol sevdalısı lise ikinci sınıf öğrencisi Elif Örmüş, tıp eğitimi alarak doktorluğun, futbol kariyerinde de ilerleyerek kadınlar liginde top koşturmanın hayalini kuruyor.

Edirne'de, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya hayran futbol sevdalısı lise ikinci sınıf öğrencisi Elif Örmüş, tıp eğitimi alarak doktorluğun, futbol kariyerinde de ilerleyerek kadınlar liginde top koşturmanın hayalini kuruyor.

Uzunköprü ilçesindeki özel bir okulda eğitimini sürdüren 16 yaşındaki Elif, futbol oynamaya 6 yaşında başladı.

Bu yaşlarda o dönem yaşadıkları Manisa'nın Akhisar ilçesindeki futbol okuluna başlayan Elif Örmüş, tamamına yakını erkeklerden oluşan takım arkadaşlarıyla idmanlara çıktı.

Hem spor okulunda hem de kendi yaptığı antrenmanlarla tutkunu olduğu futbolda iyi bir noktaya gelen Elif, 12 yaşında Soma Zafer Spor Kadın Futbol Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı. 14 yaşına kadar top koşturduğu takımının formasını Edirne'ye taşındıkları için çıkarmak zorunda kalan Elif, Edirne'de de kadın futbol takımı olmamasına rağmen futboldan kopmadı.

Elif, hem halı saha maçlarıyla hem de okulda oynadığı maçlarla futbola duyduğu sevginin peşinden koşamaya devam ediyor.

Tekniği ve yeteneğiyle dikkati çeken, futboldaki becerisinin yanı sıra derslerinde de başarılı olan Elif, tıp fakültesini kazanıp doktor olmak için de çaba gösteriyor.

"Futbola olan sevgim Ronaldo'yla arttı"

Elif Örmüş, AA muhabirine, çocukluğundan beri futbolu çok sevdiğini söyledi.

Ronaldo'yu izlemeye başlamasıyla futbola olan ilgisinin daha da arttığını belirten Örmüş, yıldız futbolcunun tüm maçlarını ilgiyle izlediğini ifade etti.

Odasının duvarlarında Ronaldo'nun posterlerinin yer aldığını dile getiren Örmüş, "Futbola olan sevgim Cristiano Ronaldo'yla arttı. Onu örnek almaya başladım. Futbol oynarken akademik başarımın da eksik olmasını istemedim. Futbolu çok seviyorum. Hedefim tıp fakültesi okumak, futbolu tıp eğitimimin yanında devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

Anne Zeynep Özkal da çocukluğundan beri hareketli olan Elif'in futbola olan ilgisini çocuk yaşlarında fark ettiklerini söyledi.

Kızının futbolu çok sevdiğini belirten Özkal, "Futbola olan ilgisi ve yeteneği dikkat çekiyor. Umarım Elif istediği okulu bitirir ve futbol oynamaya devam ederek hayallerine ulaşır." dedi.

Onunla futbol oynamak keyifli

Elif'in futbol yeteneği birlikte top koşturduğu arkadaşlarınca da takdir görüyor. Arkadaşı Eren Balkan, Elif'in gayet iyi futbol oynadığını, onu turnuvada fark ettiğini söyledi.

Elif'le futbol oynamanın keyifli olduğunu belirten Balkan, "Elif'in pas ve driplingleri çok iyi. Çok artı yönleri var. Onunla oynamak güzel." dedi.

YORUMLAR
500
Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor: 3-0 Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor: 3-0

Cristiano, Manisa, Edirne, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi Elif, doktor ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:58 TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Lise öğrencisi Elif, doktor ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement